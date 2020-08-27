Çekimleri son sürat devam eden dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz beğeni topladı. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Arıza izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

SEZONUN İDDİALI DİZİSİ ARIZA’DAN YENİ TANITIM!

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı, kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Arıza çok yakında Show TV’de başlıyor.

İşte Arıza'nın sosyal medyaya özel tanıtımı: