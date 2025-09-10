SFK 2000 Saraybosna - ABB Fomget maçı CANLI İZLE

ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mücadele, başkent Saraybosna’daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı’nda oynanıyor. Maçta İtalyan hakem Martina Molinaro düdük çalıyor.

Başkent ekibi, 18 Eylül’deki rövanş maçında rakibini Ankara’da konuk edecek. Ankara’daki karşılaşma ise HT Spor Youtube ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ABB Fomget, Finlandiya’da Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag’a 2-1 mağlup olmuştu.