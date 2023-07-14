Temmuz zammıyla 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklilerine verilecek zam miktarı belli oldu. Buna göre Temmuz ek zammı ile emekli maaşına, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 zam yapılmış oldu. Kök maaş üzerinden SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması yapmaya başlayan SSK ve Bağkur'lular, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, Temmuz zammıyla en düşük emekli aylığı alanlara zam yapılmayacağı belirtildi. İşte 2023 SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama robotu...
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaşı zam oranları açıklandı. Temmuz ek zammıyla yüzde 25 olarak açıklanan emekli maaş zammı, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu gündeme getirdi. SSK ve Bağkur'lular, kök maaş üzerinden 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. İşte Temmuz 2023 ek zammıyla 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama formülü...
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak..
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.
4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
‘Sorgula’ butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;