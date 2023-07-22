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        Haberler Gündem SGK 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-kur emekli maaşı hesaplama sayfası! 2023 Temmuz ek zammı ile ne kadar, kaç TL emekli maaşı alırım?

        Temmuz zammıyla 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?

        Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kök maaş üzerinden 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-kur'lular, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını arıyor. Yapılan son düzenleme ile 7 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşına zam yapılmayacağı belirtilmişti. İşte SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 19:16
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        Emekli zammına ilişkin son gelişmeler kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ve refah ile emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmıştı. Yapılan zam, "2023 Temmuz ek zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu gündeme getirdi. İşteSSK ve Bağ-kur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

        "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

        Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

        Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

        EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

        TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

        EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.

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        EYT'LİLER DE YARARLANACAK

        Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

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        17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

        En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

        Bu tabloya göre;

        SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

        EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

        Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak..

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

        Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
        Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
        Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
        Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
        Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
        Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
        Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
        Mühendis (1/4) 11.848 13.927
        Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
        Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
        Profesör (1/4) 20.542 24.147
        İmam-hatip 11.833 13.910
        Avukat (1/4) 11.833 13.910
        En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
        Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM

        Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göreEmekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

        Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

        Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

        Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

        Bu tabloya göre;

        SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

        EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

        Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
        SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500
        SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500
        Ek ödeme dahil
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        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

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        4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        T.C Kimlik numaranızı,

        SSK Sicil Numaranızı,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

        ‘Sorgula’ butonuna basın

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        TC Kimlik numaranızı,

        Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

        Doğum tarihi,

        Cinsiyet,

        4A çalışma süresi

        Başlangıç ve bitiş tarihi,

        Hizmet türünü seçin.

        Altta bulunan hesapla butonuna basın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        Ne Zaman Emekli Olurum?

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

        SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

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