SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Emekli maaşları erken ödenecek
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > SGK son dakika! Emekli maaşları erken ödenecek! İşte o tarihler

SGK açıkladı! Emekli maaşları erken ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ödeme günleri Kurban Bayramı'na denk gelen emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Emekli maaşının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar ise maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. İşte emekli maaşlarının yatacağı o tarih...

16.08.2018 - 15:10 | Güncelleme:

Emekli maaşl günleri Kurban Bayramı'na denk gelen vatandaşlar maaşlarının erken yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) açıkladı! İşte beklenen o açıklama...

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının 18 Ağustos'tan itibaren ATM'lerden, 20 Ağustos'ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek" ifadesi kullanıldı.

SİVAS'TA EMEKLİLERE ÇAY 50 KURUŞ

SİVAS Belediyesi tarafından orta yaş ve üzeri vatandaşlar için yapılan Emekliler Kültür ve Çay Evi düzenlenen törenle açıldı. Emeklilerin oturup, sohbet ve kitap okuma imkanı bulacağı mekanda çay 50 kuruştan verilecek.
Tarihi Valilik binasının koruması, gün yüzüne çıkarılması, mevcut meydana ilave yeni bir meydan oluşturulması gibi çok yönlü kazanımları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı bir süre önce hizmete girdi. Altındaki 800 araçlık otoparkla, şehir merkezindeki otopark sonuna da çözüm getirilen projede, emekliler de unutulmadı. Meydanın üst kısmında oluşturulan sosyal tesis içerisinde kütüphane, oturma salonları, mescit, konferans ve toplantı salonu ile daha çok emekli vatandaşlara hitap eden çay evi bulunuyor. 

Emekli vatandaşların taleplerinin yerine getirildiği projede, soğuk-sıcak içecekler ve unlu mamullerin fiyatları ise piyasa şatlarına göre oldukça ucuz olarak sunulacak. Çayın 50 kuruştan satıldığı sosyal tesisler, emeklilerin yeni mekanı olacak. Emekliler Kültür ve Çay Evi'nin açılışı il protokolünün katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Türkiye İşçi Emekliler Derneği Sivas Şubesi Ziyaeddin Yılmaz ile çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Bu alanda emekli abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza yönelik biraz da sosyal yönü ön planda olan bir çalışma başlattık. İstedik ki emeklilerimiz burada kendi arkadaşları ve dostlarıyla sohbet ortamları bulsunlar. Bunu yaparken de sosyal ve kültürel faaliyetleri de içerisinde birlikte yürütsünler. Burası hem bir kütüphane aynı zamanda da bir kültür merkezi, aynı zamanda bir çok programın yapılacağı seminer salonlarını da bünyesinde barındırıyor diye konuştu. 

"BU HİZMET TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR HİZMETTİR"

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılan emeklilerden Turan Kıral ihtiyaç olunan bir yer olduğunu belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Eskiden başka yerlerde kahvehanelerde uygunsuz yerlerde vakit geçirecek yer arıyorduk. Şu anda yapılan bu hizmet Türkiye'ye örnek bir hizmettir dedi. Türkiye Devlet Demir Yolları'ndan emekli Mustafa Ağkuş ise, Vatandaşlar ve yorgunlar için çok güzel bir hizmet. Artık buraya geliriz. Başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X