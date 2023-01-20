SGK'dan emekli maaşı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik
ABONE OL

SGK'dan emekli maaşı açıklaması

SGK emekli aylıklarıyla ilgili "2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır" açıklamasında bulundu

SGK'dan emekli maaşı açıklaması
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda açıklamada bulundu.

Açıklamada sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı hatırlatıldı.

Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5.500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5.500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güncelleme katsayısındaki düşüş EYT’linin aylığını azalttı
SOSYAL GÜVENLİK EYT’liler “enflasyon” mağduru
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023: SSk, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır?
SOSYAL GÜVENLİK Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu
Sendikalı işçi sayısı 140 bin arttı
SOSYAL GÜVENLİK Sendikalı işçi sayısı 140 bin arttı
Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
SOSYAL GÜVENLİK 2023’te kim ne kadar prim ödeyecek?
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?
SOSYAL GÜVENLİK Emekli maaşı hesaplama 2023 tablosu!
Zeynep Bilgiç: EYT’nin istihdam açığını büyütmemesi için serbest çalışma modelleri desteklenmeli
SOSYAL GÜVENLİK "EYT'ye karşı serbest çalışma desteklensin"
Emeklilikte tazminat mağdurları
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilikte tazminat mağdurları
Son dakika haberi MESS işyerlerinde ara zam
SOSYAL GÜVENLİK MESS işyerlerinde ara zam
Son dakika haberleri: AK Parti'den EYT açıklaması! EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
SOSYAL GÜVENLİK ''EYT'liler Mart'ta maaşlarını alacak''
İşçilere kıdem tazminatında kötü haber... Tavan delindi! - Ekonomi haberleri...
SOSYAL GÜVENLİK İşçinin kıdem tazminatı eridi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.