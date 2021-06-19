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SGK'dan ev hizmetlerine ilişkin bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar veya ayda 10 günden az çalışanların kolaylıkla sigortalı yapılabileceği hatırlatıldı.

SGK'dan ev hizmetlerine ilişkin bilgilendirme
AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini bildirdi.

SGK'nin Twitter hesabından, ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla ile 10 günden az çalıştırılanlara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı video paylaşıldı.

Videoda, "Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmelidir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilir." bilgisi yer aldı.

SGK'nin internet sitesinde "Sigortalılık", "Sıkça Sorulan Sorular" ve "Ek 9" sekmeleri tıklanarak ev hizmetlerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.

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