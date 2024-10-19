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        Haberler Gündem Güncel SGK'dan Yenidoğan çetesi açıklaması: 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildi | Son dakika haberleri

        SGK'dan Yenidoğan çetesi açıklaması: 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildi

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını incelemek üzere 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:54
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        SGK'dan Yenidoğan çetesi açıklaması
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

        SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

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