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        Haberler Bilgi Gündem SGK emeklilere özel yeni web sitesi! 'emekliler.gov.tr' erişime açıldı! emekliler.gov.tr nedir, ne işe yarar?

        SGK'dan emeklilere özel yeni web sitesi! 'emekliler.gov.tr' erişime açıldı!

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli vatandaşlara özel yeni web sitesi olan 'emekliler.gov.tr' yi erişime açtı. Sitede emekli vatandaşların bilmesi gereken etkinlikler, fırsatlar, indirimler ve haberler gibi birçok başlık yer alıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 08:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:03
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. Site içerisinde emeklileri ilgilendiren her türlü başlığa yer veriliyor. Siteye, e-Devlet üzerinden giriş yapılıyor. İşte detaylar...

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        'EMEKLİLER.GOV.TR' ERİŞİME AÇILDI

        SGK tarafından sadece emekli vatandaşlar için erişime açılan emekliler.gov.tr web sitesinde emeklileri ilgilendiren tüm haberler, etkinlikler, projeler, indirimler ve uygulamalara yer veriliyor.

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        SİTE ÜZERİNDEN DİJİTAL KİMLİK KARTI OLUŞTURULUYOR

        SGK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya yer verildi.

        Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

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        "EMEKLİLERİMİZİ BAŞ TACIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

        'Emekliler.gov.tr' sitesinin ana sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşlar için kaleme aldığı yazısı yer alıyor. Erdoğan'ın yazısı şöyle;

        "Ömürlerinin en güzel yıllarını; aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz. Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi, hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güven içinde geçirebilmeleri önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla 2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. “Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir nişanesidir. 2024 yılını Emekliler Yılı olarak değerlendirerek, emeklilerimizin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz." ifadeleri yer alıyor.

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