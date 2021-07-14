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Haberler İş-Yaşam SGK haziran ayı beyanı prim bildirim sürelerini uzattı
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SGK, haziran ayı beyanname prim bildirim sürelerini uzattı

26 Temmuz’a kadar verilmesi gereken katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı

SGK haziran ayı beyanı prim bildirim sürelerini uzattı
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SGK’dan yapılan açıklamada; Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu

Açıklamada “Bu nedenle işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ‘sigorta bildirimleri’ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır” dendi.

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