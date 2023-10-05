SGK personel alımı tercih ekranı! Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı ve tercih ekranı adayların erişimine açıldı. Söz konusu durumun ardından hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan SGK personel alımı tercihi nasıl ve nereden yapılır soruları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
SGK personel alımı tercihleri gün itibariyle başladı. Tercihlerini yapmaya başlayan ve başlamaya hazırlanan adaylar için hem tercih tarihleri hem de tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 1392 kişinin istihadam edileceği SGK personel alımına dair ayrıntılar...
KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS TERCİH TAKVİMİ
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
SGK'YA 1392 PERSONEL ALINACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 1392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.
Başvuru tarihleri: 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz" dedi.