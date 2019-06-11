Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SGK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı sınavı ne zaman? SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

400 personel alımı yapacak olan SGK, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımıcısı alımları için sınav tarihlerini açıkladı. Peki, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı sınavı ne zaman? SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SGK 400 personel alımı yapmaya hazırlanıyor

SGK, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacak. SGK, Ankara'da olacak ön giriş sınavı hakkında duyurularda bulundu. İşte  SGK personel alımı şartları ve başvuru hakkında bilgiler haberin detayında

SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Giriş sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınav için başvuru şartları bulunmaktadır, işte o şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular E-Devlet (https://www.turkive.gov.tr) 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra "tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

e) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bes is günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığı, Ziyabcy Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on bes eün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçlan kesindir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eksik prim günüyle nasıl emekli olabilirsiniz?
SOSYAL GÜVENLİK3600 gün primle kimler emekli olabilir?
THY pilot alımı ilanı yayınladı! THY pilotluk başvuru şartları neler? İşte detaylar...
SOSYAL GÜVENLİKTHY pilot alımı ilanı yayınladı
KOSGEB, E-Devlet üzerinden personel alımı yapacak! KOSGEB personel alımı başvuru şartları
SOSYAL GÜVENLİKKOSGEB, E-Devlet üzerinden personel alımı yapacak
Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavında hangi sorular çıkacak?
SOSYAL GÜVENLİKBekçilik sınavı ne zaman?
İŞKUR binlerce işçi alıyor! İşte 2019 İŞKUR iş ilanları başvuru sayfası
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR binlerce işçi alıyor!
Son dakika haberi: SGK borçlanmasında önemli değişiklik
SOSYAL GÜVENLİKSGK borçlanmasında önemli değişiklik
Son dakika emekli aylığı haberi: Emekli aylığını yükseltmek için bunu yapmış olanlar...
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte ince hesap
Fazla mesai yapanlar dikkat!
SOSYAL GÜVENLİKFazla mesai yapanlar dikkat!
Emekli aylığını artırmak için ne yapmalı?
SOSYAL GÜVENLİKEmekli aylığını artırabilirsiniz
SGK hangi durumlarda ikinci çocuk için tüp bebek tedavisini karşılar?
SOSYAL GÜVENLİKSGK çocuklu çiftin tüp bebek tedavisini karşılar mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X