SGK, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacak. SGK, Ankara'da olacak ön giriş sınavı hakkında duyurularda bulundu. İşte SGK personel alımı şartları ve başvuru hakkında bilgiler haberin detayında

SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Giriş sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınav için başvuru şartları bulunmaktadır, işte o şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular E-Devlet (https://www.turkive.gov.tr) 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra "tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

e) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bes is günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığı, Ziyabcy Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on bes eün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçlan kesindir.