SGK'ya kayıtlı çalışanlar için aşı randevuları açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSGK'ya kayıtlı çalışanlar için aşı randevuları açıldı - Haberler
ABONE OL

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için Covid-19 aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi

SGK'ya kayıtlı çalışanlar için aşı randevuları açıldı - Haberler
SGK'ya kayıtlı çalışanlar için aşı randevuları açıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için Covid-19 aşı randevuları bugünden itibaren açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

"İLK İŞİMİZ AŞI RANDEVUSU ALMAK OLSUN"

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DA AŞILANMASI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığınca, dün Covid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel koronavirüs tablosu açıklanıyor
Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısı kimin?
SAĞLIKBiontech aşısı yan etkileri neler?
Son dakika... Bakan Koca'dan işçi ve memurların tamamına aşı müjdesi
SAĞLIKİşçi ve memurların tamamına aşı müjdesi
Sputnik V aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sputnik V yan etkileri neler?
SAĞLIKSputnik V yan etkileri neler?
Son dakika... Aşılamada günlük en yüksek doza ulaşıldı
SAĞLIKAşılamada günlük en yüksek doza ulaşıldı
Son dakika: Bugün korona vaka sayısı kaç? 14 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 626
SAĞLIKYeni koronavirüs tablosu açıklandı
Maskesiz hayat için tarih! - Haberler
SAĞLIKMaskesiz hayat için tarih!
KİRAZ UYARISI! Kan sulandırıcı kullananlara çok kritik uyarı! - Haberler
SAĞLIKKan sulandırıcı kullananlara kritik uyarı!
Covid-19 sporcu ya da genç dinlemiyor evde de ağır geçiyor
SAĞLIKCovid-19 evde de ağır geçiyor