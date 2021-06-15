SGK'ya kayıtlı çalışanlar için aşı randevuları açıldı 0:00 / 0:00

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SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için Covid-19 aşı randevuları bugünden itibaren açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

"İLK İŞİMİZ AŞI RANDEVUSU ALMAK OLSUN"

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DA AŞILANMASI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığınca, dün Covid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlandı.