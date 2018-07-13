7143 sayılı Kanuna göre SGK’ya borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilirken, yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, idari para cezası, iş kazası, meslek hastalığı veya iş veren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalıların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar da belirtildi.

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