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Haberlerİş-Yaşam“SGK’ya ait 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak”
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Bakan Selçuk; “SGK’ya ait 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

“SGK’ya ait 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak”
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

COVID-19 pandemisi nedeniyle vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Selçuk, “e-Devlet platformunda SGK’ye ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanımım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020 yılında yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor” dedi.

e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. E-Devlet üzerinden hizmete açılacak yeni uygulamaların detayları şöyle;

Uygulama ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK Tıbbi Malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak.

BORCU YOKTUR BELGESİ ALINABİLECEK
Bakan Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu ifade etti. Buna göre; iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek.


2021 yılının başından bu yana en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulamasının 6’sı Bakanlığımıza ait. Bunların 3 tanesi de SGK hizmetleri.

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