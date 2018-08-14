Shaanxi Chanba - Changchun YaTai rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shaanxi Chanba ile Changchun YaTai, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Shaanxi Chanba 21 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Changchun YaTai 21 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Changchun YaTai son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 530 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shaanxi Chanba kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Changchun YaTai sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Shaanxi Chanba önceki hafta Changchun YaTai mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Changchun YaTai, Shaanxi Chanba karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 13 gol attı, 13 gol yedi.

Changchun YaTai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Changchun YaTai, 9 gol atarken 15 gol yedi.

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