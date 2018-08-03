Shaanxi Chanba - Chongqing Lifan maçı istatistikleri

Shaanxi Chanba ve Chongqing Lifan, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. 19 puanlı Shaanxi Chanba 9. sırada bulunuyor, Chongqing Lifan 14 puana sahip ve 14. sırada. Shaanxi Chanba son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 250 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shaanxi Chanba kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Chongqing Lifan sahadan galip ayrılırsa 3.35 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Shaanxi Chanba önceki hafta Shanghai East Asia mücadelesinde 2-0 kazandı.

Chongqing Lifan, Changchun YaTai karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Chongqing Lifan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chongqing Lifan, 9 gol atarken 16 gol yedi.

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