Shaanxi Chanba - Jiangsu Shuntian sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shaanxi Chanba ile Jiangsu Shuntian, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:30. Shaanxi Chanba 33 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Jiangsu Shuntian 39 puanda ve 5. sırada. Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 227 kodlu maçı oynayanlar; Shaanxi Chanba galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Shaanxi Chanba son hafta oynanan Guangzhou maçında 2-3 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Chongqing Lifan karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Shaanxi Chanba, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 18 gol yedi.

Jiangsu Shuntian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jiangsu Shuntian, 17 gol atarken 19 gol yedi.

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