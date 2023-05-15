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Haberler Dünyadan Shaden Gardood, Sudan'daki çatışmalarda hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Shaden Gardood, Sudan'daki çatışmalarda hayatını kaybetti

Sudan'ın önde gelen sanatçılarından Shaden Gardood'un, ülkenin Omdurman kentindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği öğrenildi

Shaden Gardood, Sudan'daki çatışmalarda hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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İHA

Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan çatışmalarda, ülkenin önde gelen sanatçılardan Shaden Gardood’ın vefat ettiği açıklandı.

37 yaşındaki Gardood’ın, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında sivillerin korunması için anlaşmaya varılmasından bir gün sonra hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU

RSF’nin son dönemde varlığını arttırdığı al-Hashmab mahallesinde yaşayan Shaden Gardood’ın ölümü yeğeni tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğrulandı. Heraa Hassan Mohammed, "Annem gibiydi..." ifadesini kullandı.

"AÇIZ VE KORKU İÇERİSİNDEYİZ" DEMİŞTİ

Gardood, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarından birinde, “25 gündür evimizde mahsur kaldık. Açız ve korku içerisindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan gerginlik nisan ayının ortalarında çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı son açıklamasında 600’den fazla kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Fotoğraf: Facebook

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