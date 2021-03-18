UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk, Roma'yı ağırladı. İlk maçta 3-0 kazanan İtalyan ekibi rövanşta sürprize izin vermedi.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken maçın ikinci yarısı üç gole sahne oldu. 48. dakikada Borja Mayoral, Roma'yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
59. dakikada Junior Moraes, Shakhtar Donetsk'i 1-1'lik eşitliğe taşırken 72. dakikada Borja Mayoral bir kez daha sahneye çıktı ve Roma'yı yeniden üstünlüğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
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