Shakhtar Donetsk - Dynamo Kyiv maçı istatistikleri

Ukrayna Premier Lig maçında Shakhtar Donetsk ile Dynamo Kyiv, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Shakhtar Donetsk 34 puanla 1. sırada, Dynamo Kyiv 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Shakhtar Donetsk son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dynamo Kyiv, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Shakhtar Donetsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dynamo Kyiv kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtar Donetsk önceki hafta Dynamo Kyiv mücadelesinde 0-1 yenildi.

Dynamo Kyiv ise Shakhtar Donetsk maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, alan Shakhtar Donetsk, 14 gol attı ve 2 gol yedi.

Dynamo Kyiv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Dynamo Kyiv, 7 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ