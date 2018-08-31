Shakhtar Donetsk - Illichivets Mariupol düellosu

Ukrayna Premier Lig maçında Shakhtar Donetsk ile Illichivets Mariupol, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Shakhtar Donetsk 15 puanla 1. sırada, Illichivets Mariupol 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Illichivets Mariupol, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shakhtar Donetsk kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.75, Illichivets Mariupol sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Shakhtar Donetsk son hafta oynanan Illichivets Mariupol maçında 5-1 kazandı.

Illichivets Mariupol, Shakhtar Donetsk karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Shakhtar Donetsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shakhtar Donetsk, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Illichivets Mariupol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Illichivets Mariupol, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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