Shakhter-Volga-Olimpiets - Spartak Moscow II maçı heyecanı

Rusya FNL maçında Shakhter-Volga-Olimpiets ile Spartak Moscow II, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Shakhter-Volga-Olimpiets 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Spartak Moscow II 20 puanda ve 2. sırada. Shakhter-Volga-Olimpiets son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow II, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 331. İddaa'da Shakhter-Volga-Olimpiets kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Spartak Moscow II kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhter-Volga-Olimpiets son hafta oynanan Shinnik maçında 1-2 kazandı.

Spartak Moscow II, Yenisey karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shakhter-Volga-Olimpiets, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Spartak Moscow II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Moscow II, 8 gol atarken 3 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ