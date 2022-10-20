Shakira yayınladığı şarkısında şu sözleri kullanıyor:

"Bu senin veya benim hatam değil,

"Bu tekdüzeliğin hatalısıdır"

"Aniden eski sen olmaktan çıktın,

"Narsisizmin yüzünden beni terk ettin"

Aynı zamanda klipte de Ozuna'dan gelen darbe ile kalbi yerinden fırlıyor.