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Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve futbolcu Pique geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır olan birlikteliklerini sonlandırmışlardı. Shakira yeni yayınladığı şarkısının sözlerinde ve klibinde eski eşine göndermede bulundu.

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  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Dünyaca ünlü Kolombiya'lı şarkıcı Shakira, Porto Riko'lu Ozuna ile düetini yayınladı. Monotonia adı verilen singleda göndermeli sözler ve görüntüler yer alıyor.

     
  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Shakira'nın Porto Riko'lu Ozuna yaptığı şarkının ile sözlerinde ise geçtiğimiz günlerde ayrılık yaşadığı eski sevgilisi Pique'ye göndermeler mevcut.
  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Shakira ve Pique'nin ilişkisi 2010 yılında Afrika düzenlenenen Dünya Kupası'nda başlamıştı.
  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Çiftin Milan Pique Mebarak ve Sasha Pique Mebarak adlarında iki çocukları var.
  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Dünyaca ünlü çift geçtiğimiz aylarda resmen ayrıldıklarını açıklamışlardı.
  • Shakira'dan Pique'ye gönderme! "Beni terk ettin"

    Shakira yayınladığı şarkısında şu sözleri kullanıyor:

    "Bu senin veya benim hatam değil, 

     "Bu tekdüzeliğin hatalısıdır" 

    "Aniden eski sen olmaktan çıktın,

    "Narsisizmin yüzünden beni terk ettin"

    Aynı zamanda klipte de Ozuna'dan gelen darbe ile kalbi yerinden fırlıyor.

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