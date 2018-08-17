Shamrock - Bohemians maçı heyecanı

Shamrock ve Bohemians, 17 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Shamrock 43 puanla 4. sırada, Bohemians 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shamrock, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bohemians, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 229. İddaa'da Shamrock kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Bohemians kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Shamrock son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 2-0 kazandı.

Bohemians ise Limerick karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Shamrock, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 10 gol yedi.

Bohemians, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 13 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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