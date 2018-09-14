Shamrock - Limerick karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig maçında Shamrock ile Limerick, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Shamrock 49 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Limerick 24 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Shamrock, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 270. İddaa'da Shamrock kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Limerick kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Shamrock önceki hafta Bray Wanderers mücadelesinde 0-3 kazandı.

Limerick ise Dundalk maçında 0-1 yenildi.

Shamrock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shamrock, kendi sahasında 34 gol attı, 11 gol yedi.

Limerick, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Limerick, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.

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