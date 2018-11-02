Shandong Luneng - Changchun YaTai maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shandong Luneng ile Changchun YaTai, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. 51 puanlı Shandong Luneng 3. sırada bulunuyor, Changchun YaTai 31 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Changchun YaTai, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 199. İddaa'da Shandong Luneng kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Changchun YaTai kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Shandong Luneng önceki hafta Hebei Zhongji mücadelesinde 5-4 kazandı.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 25 gol attı ve 14 gol yedi.

Changchun YaTai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Changchun YaTai, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.

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