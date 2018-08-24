Shandong Luneng - Guangzhou maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shandong Luneng, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 38 puanlı Shandong Luneng 3. sırada bulunuyor, Guangzhou 36 puana sahip ve 4. sırada. Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 273. İddaa'da Shandong Luneng kazanır 3.75, berabere biter 3.75, Guangzhou kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Shandong Luneng son haftadaki Hebei Zhongji müsabasında 5-4 kazandı.

Guangzhou ise Tianjin Songjiang maçında 1-2 yenildi.

Shandong Luneng, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shandong Luneng, kendi sahasında 16 gol attı, 6 gol yedi.

Guangzhou, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Guangzhou, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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