Shandong Luneng - Guizhou Toro maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Çeyrek Final maçında Shandong Luneng ile Guizhou Toro, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Shandong Luneng 1 puanla 6. sırada, Guizhou Toro 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shandong Luneng, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Guizhou Toro, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 554 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shandong Luneng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guizhou Toro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shandong Luneng son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 1-2 kazandı.

Guizhou Toro, Dalian Aerbin karşılaşmaında 2-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ