Shandong Luneng - Hebei Zhongji maçı ne zaman?

Shandong Luneng ve Hebei Zhongji, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Shandong Luneng 35 puanla 2. sırada, Hebei Zhongji 21 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 532. İddaa'da Shandong Luneng kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Hebei Zhongji kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Shandong Luneng son haftadaki Hebei Zhongji müsabasında 5-4 kazandı.

Hebei Zhongji ise Shandong Luneng karşılaşmasında 5-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Hebei Zhongji, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Hebei Zhongji, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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