Shandong Luneng - Shanghai East Asia karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shandong Luneng, 17 Temmuz 2018 Salı günü Shanghai East Asia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 23 puanlı Shandong Luneng 2. sırada bulunuyor, Shanghai East Asia 23 puana sahip ve 1. sırada. Shandong Luneng son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shanghai East Asia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Shandong Luneng galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Shanghai East Asia galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Shandong Luneng son hafta oynanan Hebei Zhongji maçında 5-4 kazandı.

Shanghai East Asia, Jiangsu Shuntian karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Shandong Luneng, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Shanghai East Asia, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai East Asia 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.