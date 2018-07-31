Shandong Luneng - Shanghai Shenhua sahaya çıkıyor

Shandong Luneng ve Shanghai Shenhua, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 28 puanlı Shandong Luneng 2. sırada bulunuyor, Shanghai Shenhua 22 puana sahip ve 6. sırada. Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shanghai Shenhua son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Shandong Luneng galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Shanghai Shenhua galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Shandong Luneng son haftadaki Hebei Zhongji müsabasında 5-4 kazandı.

Shanghai Shenhua ise Liaoning Hongyun maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 10 gol attı ve 4 gol yedi.

Shanghai Shenhua ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai Shenhua, 9 gol atarken 13 gol yedi.

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