Shandong Luneng - Shenzhen Phoenix maçı öncesi rakamlar

Shandong Luneng ve Shenzhen Phoenix, 16 Eylül 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Shandong Luneng 38 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Shenzhen Phoenix 28 puanda ve 6. sırada. Shandong Luneng son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 585. İddaa'da Shandong Luneng kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Shenzhen Phoenix kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Shandong Luneng önceki hafta Hebei Zhongji mücadelesinde 5-4 kazandı.

Shenzhen Phoenix, Chongqing Lifan karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 17 gol attı ve 10 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Phoenix, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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