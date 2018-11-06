Shanghai East Asia - Shaanxi Chanba maçı istatistikleri

Shanghai East Asia ve Shaanxi Chanba, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Shanghai East Asia 65 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Shaanxi Chanba 36 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Shanghai East Asia, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Shaanxi Chanba, son 1 maçında 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai East Asia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Shaanxi Chanba galibiyet oranı 0.00.

Shanghai East Asia son haftadaki Shaanxi Chanba müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Shaanxi Chanba ise Shanghai East Asia maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai East Asia, 41 gol attı ve 11 gol yedi.

Shaanxi Chanba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Shaanxi Chanba, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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