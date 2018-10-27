Shanghai East Asia - Shandong Luneng karşılaşma önü

Shanghai East Asia ve Shandong Luneng, 28 Ekim 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Shanghai East Asia 59 puanla 1. sırada, Shandong Luneng 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Shanghai East Asia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shandong Luneng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Shanghai East Asia kazanır 1.25, berabere biter 4.50, Shandong Luneng kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Shanghai East Asia son hafta oynanan Jiangsu Shuntian maçında 2-3 yenildi.

Shandong Luneng ise Hebei Zhongji maçında 5-4 kazandı.

Shanghai East Asia, evinde 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 37 gol atıp 9 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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