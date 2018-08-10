Shanghai East Asia - Shanghai Shenhua düellosu

Shanghai East Asia ve Shanghai Shenhua, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Shanghai East Asia 30 puanla 3. sırada, Shanghai Shenhua 23 puanla 6. sırada bulunuyor. Shanghai East Asia son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shanghai Shenhua son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 307. İddaa'da Shanghai East Asia kazanır 1.20, berabere biter 4.60, Shanghai Shenhua kazanır 6.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shanghai East Asia son hafta oynanan Shanghai Shenhua maçında 3-2 kazandı.

Shanghai Shenhua ise Shanghai East Asia maçında 3-2 yenildi.

Shanghai East Asia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shanghai East Asia, kendi sahasında 20 gol attı, 5 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 11 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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