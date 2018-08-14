Shanghai East Asia - Shenzhen Phoenix maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai East Asia, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Shenzhen Phoenix takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Shanghai East Asia 33 puanla 3. sırada, Shenzhen Phoenix 22 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shanghai East Asia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai East Asia kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.75, Shenzhen Phoenix sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 2.15 oranını kazandıracak.

Shanghai East Asia son haftadaki Jiangsu Shuntian müsabasında 2-3 yenildi.

Shenzhen Phoenix ise Chongqing Lifan karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Shanghai East Asia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shanghai East Asia, kendi sahasında 22 gol attı, 5 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Phoenix, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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