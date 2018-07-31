Shanghai East Asia - Tianjin Songjiang maçı ne zaman?

Shanghai East Asia ve Tianjin Songjiang, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Shanghai East Asia 27 puanla 3. sırada, Tianjin Songjiang 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Shanghai East Asia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Shanghai East Asia kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Tianjin Songjiang kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Shanghai East Asia önceki hafta Jiangsu Shuntian mücadelesinde 2-3 yenildi.

Tianjin Songjiang, Guangzhou karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Shanghai East Asia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shanghai East Asia, kendi sahasında 16 gol attı, 4 gol yedi.

Tianjin Songjiang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Tianjin Songjiang, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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