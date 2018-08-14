Shanghai Shenhua - Guizhou Toro rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Guizhou Toro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 23 puanlı Shanghai Shenhua 7. sırada bulunuyor, Guizhou Toro 8 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Shanghai Shenhua, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Guizhou Toro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 535 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai Shenhua galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Guizhou Toro galibiyet oranı 4.60. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Shanghai Shenhua son haftadaki Liaoning Hongyun müsabasında 1-4 kazandı.

Guizhou Toro ise Yanbian karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Shanghai Shenhua, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 10 gol yedi.

Guizhou Toro, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guizhou Toro 14 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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