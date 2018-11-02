Shanghai Shenhua - Henan Jianye maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 02 Kasım 2018 Cuma günü Henan Jianye takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shanghai Shenhua 37 puanla 6. sırada, Henan Jianye 28 puanla 15. sırada bulunuyor. Shanghai Shenhua son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 200 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai Shenhua galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.10, Henan Jianye galibiyet oranı 1.90. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Shanghai Shenhua önceki hafta Liaoning Hongyun mücadelesinde 1-4 kazandı.

Henan Jianye ise Tianjin Teda karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Shanghai Shenhua, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shanghai Shenhua, kendi sahasında 22 gol attı, 17 gol yedi.

Henan Jianye, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Henan Jianye, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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