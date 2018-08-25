Shanghai Shenhua - Shaanxi Chanba maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Shaanxi Chanba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 26 puanlı Shanghai Shenhua 8. sırada bulunuyor, Shaanxi Chanba 24 puana sahip ve 12. sırada. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shaanxi Chanba son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 523 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai Shenhua kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Shaanxi Chanba sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Shanghai Shenhua son hafta oynanan Shaanxi Chanba maçında 1-1 berabere kaldı.

Shaanxi Chanba, Shanghai East Asia karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai Shenhua, 16 gol attı ve 11 gol yedi.

Shaanxi Chanba, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shaanxi Chanba 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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