Shanghai Shenhua - Tianjin Teda maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Tianjin Teda takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 17 puanlı Shanghai Shenhua 7. sırada bulunuyor, Tianjin Teda 15 puana sahip ve 8. sırada. Shanghai Shenhua son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tianjin Teda, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; Shanghai Shenhua galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Tianjin Teda galibiyet oranı 3.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Shanghai Shenhua son haftadaki Liaoning Hongyun müsabasında 1-4 kazandı.

Tianjin Teda ise Henan Jianye maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai Shenhua, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Tianjin Teda, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tianjin Teda, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.