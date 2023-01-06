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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler

Geçtiğimiz yıllarda verdiği iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Shania Twain, aslında bedeninden çoğu zaman utandığını ve onu saklamaya çalışırken ağır travmalarla yüzleştiğini dile getirdi

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  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

    1980'lerde başladığı şarkıcılık kariyerini hâlâ sürdüren şarkıcı Shania Twain, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Açıklamalarda bulunan Twain, 57 yaşında olgun bir kadın olarak artık bedeniyle barıştığını dile getirdi.

    Shania Twain, eski pozlarını savunurken, bir yandan da aslında bu fotoğrafların geçmişten getirdiği korkunç anılarla bağlantısını dünyaya anlatmaya başladı.

    Gösteri dünyasındaki birçok ünlü kadın gibi cinsel tacize uğradığını belirten Twain, konuyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, 10 yaşındayken üvey babası Jerry Twain tarafından kendi evinde cinsel istismara uğradığını açıkladı.
  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

    "KENDİ BEDENİMDEN UTANARAK YAŞADIM"

    Shania Twain, yaşadığı olayın büyürken kendi bedeninden utanmasına ve özgüvenini kazanamamasına sebep olduğunu belirtti.

    Shania Twain, "Kendi benimin içine hapsolmuş gibiydim. Korkuyordum ve kaçıp gitmek isteyen cılız bir kızdım. Kendi bedenimden bile kaçmak istiyordum" açıklamasında bulundu.
  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

    "FARK EDEMEDİĞİM SORUNLARI ŞİMDİ AŞIYORUM"

    Twain, geçtiğimiz haftalarda bu güvensizliklerin ilk gençlik yıllarında kendisini hayatından bezdirdiğini itiraf etmişti. Bedeni konusunda şu anda sahip olduğu kendine güvenin o zamanlar olmadığı anlatan Shania Twain, "Ben kendine güveni olmayan bir kızdım. Plajda bikini giyebilmek bile asla beceremediğim bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

    "Gençliğimde fark edemediğim bu sorunları şimdi aşıyorum" diyen Twain, aslında kendisini teşhir etmeyi sevmemekle birlikte artık kendi bedenini sevebilmeye yeni yeni başlamışken bu pozları vermek zorunda olduğunu hissetmiş.
  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

    "TAMAMEN ÇIPLAK OLDUĞUM BİR ÇEKİM YAPTIM"

    Şarkıcı, "Albüm çekimlerinin bir parçası olarak tamamen çıplak olduğum bir çekim yaptım ve bu gerçekten korkutucuydu ama bir bakıma bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi. Işıklar açıkken aynada kendime bakmayı hiç sevmiyorum. Ben de kendime bu korkuyla yüzleşeceğim konusunda söz verdim" dedi.
  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

    Shania Twain, "Kendi bedenimde kendimi sevmeye başlamanın ve bunu gerçekten benimsemenin ve bundan utanmamanın zamanı geldi. Ben buyum" ifadelerini kullanarak, son birkaç yılda daha da büyüdüğünü belirtti.

    Fotoğraflar: AP
  • Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler - Magazin haberleri

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