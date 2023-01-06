Shania Twain: O pozların sebebi bile yaşadığım korkunç günler

"FARK EDEMEDİĞİM SORUNLARI ŞİMDİ AŞIYORUM"



Twain, geçtiğimiz haftalarda bu güvensizliklerin ilk gençlik yıllarında kendisini hayatından bezdirdiğini itiraf etmişti. Bedeni konusunda şu anda sahip olduğu kendine güvenin o zamanlar olmadığı anlatan Shania Twain, "Ben kendine güveni olmayan bir kızdım. Plajda bikini giyebilmek bile asla beceremediğim bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.



"Gençliğimde fark edemediğim bu sorunları şimdi aşıyorum" diyen Twain, aslında kendisini teşhir etmeyi sevmemekle birlikte artık kendi bedenini sevebilmeye yeni yeni başlamışken bu pozları vermek zorunda olduğunu hissetmiş.