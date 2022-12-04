Kanadalı şarkıcı Shania Twain, daha önce annesi Sharon ve onun çocuklarını yasal olarak evlat edinen üvey babası Jerry Twain ile yaşantısını ve dört kardeşiyle birlikte Ontario'da yoksulluk içinde geçen çocukluğunu anlatmıştı.

Henüz küçük bir çocukken üvey babası tarafından tacize uğradığını 2018'de verdiği bir röportajda anlatan şarkıcı, cinsel istismarın henüz 10 yaşındayken başladığını açıklamıştı.