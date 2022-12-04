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Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım!

2018'de üvey babası tarafından henüz küçük bir çocukken cinsel istismara uğradığını itiraf eden Shania Twain, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Bizim evimizde kız çocuk olmak ve orada büyümek istemezdiniz" diyen 57 yaşındaki şarkıcı, "Benim bir kız olduğumu açık edecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar üzerimdeki kıyafetlerle oynardım" ifadelerini kullandı

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  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    Kanadalı şarkıcı Shania Twain, daha önce annesi Sharon ve onun çocuklarını yasal olarak evlat edinen üvey babası Jerry Twain ile yaşantısını ve dört kardeşiyle birlikte Ontario'da yoksulluk içinde geçen çocukluğunu anlatmıştı.

    Henüz küçük bir çocukken üvey babası tarafından tacize uğradığını 2018'de verdiği bir röportajda anlatan şarkıcı, cinsel istismarın henüz 10 yaşındayken başladığını açıklamıştı.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    Twain, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Bununla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim ama yine de bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum çünkü insanların bu tür şeylerden sağ çıkabileceğinizi anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    Taciz hikâyesini anlatarak kendi durumuna düşen kadınlara destek olmak ve onlara güç vermek istediğini ifade eden 57 yaşındaki şarkıcı, "Tanıdığınız biri olduğunda, cinsel tacizin fiziksel ve psikolojik tacizle el ele gittiğini hissediyorsunuz. Zaman içinde buna engel olmayı öğrendim. Tacizcilerin sizi manipüle ederek size bu kötülüğü yapabiliyor ve ben kendi kendime şunu söyledim; 'Tamam, bu kişide bir sorun var ve o kişi iyi biri değil" şeklinde konuştu.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    "BİZİM EVDE KIZ ÇOCUĞU OLMAK İSTEMEZDİNİZ"

    Shania Twain, biyolojik babasını tanımıyordu. Üvey babası Jerry ve annesi Sharon da 1987'de bir araba kazasında öldü ve dört kardeşi Shania Twain’in sorumluluğuna girdi. Shania, çocukluğunda yaşadığı günleri "Bizim evimizde kız çocuk olmak ve orada büyümek istemezdiniz" diyerek anlattı. The Sunday Times’a verdiği röportajda tüm gerçekleri anlatan Twain, ailesinin durumunun kötü olduğunu, bu yüzden neredeyse daha 8 yaşındayken barlarda şarkı söylemeye başladığını itiraf etti.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    Şimdilerde kadınlığı ve bedeni konusunda rahat olsa da ve kendisini olduğu gibi kabul etse de büyüme sürecinde bu konuda büyük sancılar yaşadığını söyleyen şarkıcı, büyürken vücudunu dünyadan saklamaya çalıştığını anlattı. Büyüdüğünü kendisini taciz eden üvey babasından saklamak isteyen Twain, bunu başarabilmek için şekillenen bedenini kumaşlarla sararak gizlemeye çalıştığını söyledi. Bu acı itiraf sanatçının ne zor bir süreçten geçtiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Shania Twain, fiziksel ve cinsel taciziyle başa çıkmanın bir yolu olarak, evde fark edilmemek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlattı.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    "FARK EDİLMEMEK İÇİN BEDENİMİ SAKLAMAYA ÇALIŞTIM"

    Twain, "Benim bir kız olduğumu açık edecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar üzerimdeki kıyafetlerle oynardım. Böylece fark edilmeden tacizden kaçabileceğimi düşünüyordum" dedi.
  • Shania Twain: Üvey babamın tacizine uğradım! - Magazin haberleri

    Ayrıca 2003'ten beri Lyme hastalığıyla mücadele eden Shania Twain, o yıllarda utangaç olduğu için bikini bile giyemediğini söylemişti. Bedeniyle barışık olmadığını ve onu çok fazla göstermek istemediğini itiraf eden sanatçı giysilerini buna göre seçtiğini ve saklandığını anlatmıştı. Şimdi ise 57 yaşında olgun ve kendine güvenen bir kadın olduğunu ve pozları rahatlıkla verebildiğini anlatmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

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