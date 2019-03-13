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Bir takipçisi, dünyaca ünlü modele, "Böyle yaparak hangi mesajı vermeye çalışıyorsun? Görünüşe bakılırsa sadece güzelliğine odaklanmışsın, beynine ya da aklına değil. Bu fotoğraf erkekleri, kadınları cinsel obje görme konusunda cesaretlendirmez mi ve şehvet duymaya itmez mi?" şeklinde yorumda bulundu.