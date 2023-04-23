"BAŞKA BİR SEÇENEĞİ KALMADI"



Yapılan açıklamada, "Boşanmak, Shannen'ın en son istediği şeydi ama ona başka seçenek kalmadı" dedi. Sözcünün ifadelerine göre; Shannen Doherty'nin boşanma davası açtığı Kurt Iswarienko'nun hukuk ekibi de hemen bu boşanma davası üzerinde çalışmaya başladı. Ancak fotoğrafçı Iswarienko'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.