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Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı

Kanserle mücadele eden ancak daha önce önünde yaşanacak yılları olduğunu ifade eden Shannen Doherty, hastalığının beynine yayıldığını dile getirdi

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  • Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı - Magazin haberleri

    Başlangıçta küçük rollerde oynadığı dizilerle ilk adımlarını atan sonra da 'Beverly Hills 90210' adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren 51 yaşındaki Shannen Doherty, 2015'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor.
  • Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı - Magazin haberleri

    KANSER BEYNİNE YAYILDI

    Daha önce yaptığı açıklamada hastalığın dördüncü evresine geldiğini ama önünde yaşanacak yılları olduğunu ifade eden Doherty, üzücü haberi duyurdu. Oyuncu, meme kanserinin beynine yayıldığını açıkladı.
  • Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı - Magazin haberleri

    "KORKU, KARGAŞA, HER ŞEYİN ZAMANLAMASI..."

    Kanser hücrelerinin arttığını ifade eden Shannen Doherty, "Bu korku... Kargaşa.... Her şeyin zamanlaması... İşte kanser böyle görünebilir" ifadelerini kullandı.
  • Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN BENDEN DUYMASINI İSTEDİM"

    Öte yandan Doherty, dördüncü evre kanser olduğunu gözyaşları içinde açıklamıştı. Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.
  • Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı - Magazin haberleri

    "HAYATIMIZ HASTALANDIĞIMIZ AN BİTMİYOR"

    Shannen Doherty, "Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor. İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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