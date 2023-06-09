Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı

"İNSANLARIN BENDEN DUYMASINI İSTEDİM"



Öte yandan Doherty, dördüncü evre kanser olduğunu gözyaşları içinde açıklamıştı. Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.