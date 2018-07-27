Shanxi Jiayi - Hangzhou Lucheng maçı öncesi rakamlar

Shanxi Jiayi ve Hangzhou Lucheng, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Shanxi Jiayi 10 puanla 15. sırada, Hangzhou Lucheng 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Shanxi Jiayi son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hangzhou Lucheng, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanxi Jiayi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hangzhou Lucheng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shanxi Jiayi önceki hafta Hubei Huakaier mücadelesinde 1-4 kazandı.

Hangzhou Lucheng, Shaanxi Chanba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Shanxi Jiayi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shanxi Jiayi, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Hangzhou Lucheng ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hangzhou Lucheng, 12 gol atarken 7 gol yedi.

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