Shanxi Jiayi - Qingdao Hainiu sahaya çıkıyor

Shanxi Jiayi ve Qingdao Hainiu, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. 10 puanlı Shanxi Jiayi 15. sırada bulunuyor, Qingdao Hainiu 22 puana sahip ve 6. sırada. Shanxi Jiayi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Qingdao Hainiu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Shanxi Jiayi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00.

Shanxi Jiayi önceki hafta Hubei Huakaier mücadelesinde 1-4 kazandı.

Qingdao Hainiu, Meizhou Kejia karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Shanxi Jiayi, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Qingdao Hainiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Qingdao Hainiu, 13 gol atarken 13 gol yedi.

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