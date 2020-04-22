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Oyuncu Sharon Stone'un 'manevi büyükanne' dediği Eileen Mitzman, tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı yenik düştü.

Acısını Instagram'dan yayınladığı bir video ile dile getiren Stone, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Mitzman ile 1990'larda bir etkinlikte tanıştığını söyleyen oyuncu, 'büyükannesi' olmadığı için onu kendisine çok yakın hissettiğini söyledi.

"EİLEEN BİR SAVAŞÇI OLARAK ÖLECEK"

"Onun için pencereden çığlık atmanızı istiyorum. Çünkü yalnız ölmesini istemiyorum" diyen Sharon Stone, şu ifadeleri kullandı:

O bu gece New York'taki hastanede ölecek. Koronavirüse yakalandı, ama kan zehirlenmesi olduğu ve başka hastalıkları da bulunduğu için ölecek ve hiçbirimiz onunla birlikte olamıyoruz. Eileen bir savaşçı olarak ölecek.

Stone, Mitzman'ın öleceğini düşündüğü videoyu çektikten sonra bir paylaşım daha yaparak, 'büyükannesini' kaybettiklerini duyurdu.

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